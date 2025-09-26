#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Lód ma supermoc. Naukowcy odkryli jego elastyczne sekrety

Najnowsze badania pokazują, że lód potrafi przystosować się do pęcherzyków powietrza bez utraty swojej struktury. Odkrycie może wpłynąć na nasze codzienne życie, bo być może będzie można opracować nowe technologie antyoblodzeniowe.

Marcin Kusz
Lód ma superelastyczną strukturę. Wiemy dlaczego
REKLAMA

Z pozoru kruche i delikatne kryształy lodu okazują się być bardziej wyrafinowane, niż moglibyśmy przypuszczać. Najnowsze badania wykazały, że lód potrafi zachowywać spójność strukturalną nawet wtedy, gdy w jego wnętrzu tworzy się cała sieć mikroskopijnych pęcherzyków powietrza.

REKLAMA

Kryształowa elastyczność

Chociaż lód kojarzy się nam głównie z kruchością i podatnością na pękanie, rzeczywistość okazuje się znacznie bardziej złożona. W przełomowym eksperymencie zespół naukowców z Pacific Northwest National Laboratory wykazał, że nawet w warunkach powstawania drobnych defektów, takich jak pęcherzyki gazu, struktura lodu pozostaje zadziwiająco stabilna.

Obserwacje przeprowadzone w skali nanometrycznej ujawniły, że w trakcie zamarzania powietrze może zamykać się w kryształach, tworząc maleńkie bąbelki. Co jednak zaskakujące, kryształ nie pęka, nie deformuje się, a wręcz dopasowuje się do nowo powstałych struktur. To niespotykana cecha wśród ciał stałych, takich jak metale czy ceramiki.

Nanofilm, który zmienia wszystko

Aby uzyskać obraz tak delikatnego materiału, badacze opracowali wyjątkową metodę. Kroplę wody zamknięto między dwiema cienkimi membranami z węgla, po czym zamrożono w temperaturze -180°C. Uzyskany w ten sposób kryształ lodu miał zaledwie kilkaset nanometrów grubości.

Następnie całą strukturę przeniesiono do komory próżniowej i poddano obrazowaniu przy użyciu mikroskopu transmisyjnego. Seria szybkich zdjęć ujawniła w czasie rzeczywistym narodziny, ruch, łączenie i rozpad pęcherzyków w lodzie. Przez ten cały czas pozostał on jednym, ciągłym kryształem.

Przewagę daje tutaj chemia

Na poziomie atomowym bąbelki nie miały gładkiej powierzchni, ale przybierały zygzakowaty kształt o wyraźnie zdefiniowanych krawędziach. To wskazuje, że struktura dostosowuje się do obecności defektów poprzez formowanie uporządkowanych, stabilnych powierzchni wewnętrznych.

Tajemnica tej odporności tkwi w samych wiązaniach wodorowych między cząsteczkami wody. Ich elastyczność pozwala kryształom na subtelne zmiany orientacji bez zrywania całej struktury. Symulacje komputerowe potwierdziły, że lód potrafi tolerować duże odchylenia bez ryzyka pęknięcia.

Od lodowców po medycynę

To, co dzieje się na poziomie molekularnym ma tak naprawdę ogromne znaczenie praktyczne. Obserwacje mogą pomóc w opracowaniu nowych technologii antyoblodzeniowych, które mogłyby trafić np. na skrzydła samolotów, drogi czy konstrukcje energetyczne. Mogą także zrewolucjonizować krioprezerwację, czyli zamrażanie komórek i tkanek do celów medycznych.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście także kontekst zmian klimatycznych. Lodowce zawierające miliony drobnych pęcherzyków powietrza mogą zachowywać się inaczej, niż przewidują to dotychczasowe modele. Zrozumienie ich mikrostruktury może pomóc precyzyjniej prognozować tempo ich topnienia i wpływ na poziom wód.

REKLAMA
Marcin Kusz
26.09.2025 13:02
Tagi: fizyka cząstekLodowcenaukowcy
Najnowsze
12:05
Stworzyli mikroreaktory, które same będą się ustawiać. Przełom
Aktualizacja: 2025-09-26T12:05:00+02:00
11:04
Japońska sonda na Wenus martwa. Śpij słodko, aniołku
Aktualizacja: 2025-09-26T11:04:00+02:00
10:46
Tajemniczy, dziwny kolos mknie przez nasz układ. Rozmiar i masa powalają
Aktualizacja: 2025-09-26T10:46:38+02:00
10:03
ChatGPT potrafi potwierdzić, że nie jest robotem. Ratuj się kto może
Aktualizacja: 2025-09-26T10:03:00+02:00
9:36
Czy Xiaomi 15T (Pro) opłaca się z abonamentem? Sprawdzamy oferty operatorów
Aktualizacja: 2025-09-26T09:36:00+02:00
9:02
Nowy silnik dla myśliwców to prawdziwe cudo. Będzie poza konkurencją
Aktualizacja: 2025-09-26T09:02:00+02:00
8:35
F-35 niebawem nad Polską. Prawdziwy przełom dla naszej armii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:35:07+02:00
8:01
Wirtualny wszechświat na superkomputerze. Takiej mapy kosmosu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-26T08:01:00+02:00
7:55
Leo Express wjeżdża do Polski na pełnej. 5 nowych miast i cios w ceny PKP
Aktualizacja: 2025-09-26T07:55:54+02:00
7:29
Wkurzający element YouTube'a wywalisz jednym kliknięciem. Wreszcie
Aktualizacja: 2025-09-26T07:29:49+02:00
7:00
Twierdzą, że mają miejsce pod elektrownię jądrową. Naukowiec mówi, co może się stać
Aktualizacja: 2025-09-26T07:00:00+02:00
21:11
Ten procesor trafi do najlepszych smartfonów. Wydajność jak z komputera
Aktualizacja: 2025-09-25T21:11:29+02:00
20:48
Apple zabiera głos. Mówi jak jest z rysującymi się iPhone'ami
Aktualizacja: 2025-09-25T20:48:46+02:00
20:39
Poczekaj z zakupem laptopa. Tak mocnych sprzętów z Windowsem jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-25T20:39:02+02:00
18:43
Oto Xiaomi 17 Pro Max. Ta nazwa to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-09-25T18:43:18+02:00
18:18
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
Aktualizacja: 2025-09-25T18:18:19+02:00
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
16:49
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii
Aktualizacja: 2025-09-25T16:49:18+02:00
15:43
To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 
Aktualizacja: 2025-09-25T15:43:22+02:00
14:42
Oto nowy podstawowy samochód terenowy Wojska Polskiego. To młodszy brat Rosomaka
Aktualizacja: 2025-09-25T14:42:16+02:00
14:00
Nowe smartfony jesieni 2025 - co wybrać i gdzie kupić najtaniej?
Aktualizacja: 2025-09-25T14:00:00+02:00
13:25
Gigantyczna zmiana w Ryanair. Bez telefonu nie wejdziesz do samolotu
Aktualizacja: 2025-09-25T13:25:55+02:00
12:37
Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation
Aktualizacja: 2025-09-25T12:37:26+02:00
11:14
Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską
Aktualizacja: 2025-09-25T11:14:54+02:00
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
7:14
Wysłał 4 tys. CV i nic. Tiktoker rozpalił internet opowieścią o patologii rynku pracy
Aktualizacja: 2025-09-25T07:14:02+02:00
6:20
Policzyli koszty tej całej sztucznej inteligencji. Wyniki są szokujące
Aktualizacja: 2025-09-25T06:20:00+02:00
6:13
Rozłożyli iPhone'a 17 Pro, żebyś nie musiał go psuć. Arcydzieło, ale z dużym problemem
Aktualizacja: 2025-09-25T06:13:00+02:00
6:11
Z toru wyścigowego na pole bitwy. Ten dron kamikadze wywodzi się z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-09-25T06:11:00+02:00
6:05
Za chwilę ludzie polecą dookoła Księżyca. Pierwszy taki lot od pół wieku
Aktualizacja: 2025-09-25T06:05:00+02:00
6:00
Mieszkańcy Helu błagają premiera o pomoc. Inwestor chce zdewastować półwysep
Aktualizacja: 2025-09-25T06:00:00+02:00
21:12
Szykuj się na nowe. Jest lista telefonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 3
Aktualizacja: 2025-09-24T21:12:52+02:00
20:21
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?
Aktualizacja: 2025-09-24T20:21:02+02:00
19:37
Bezprzewodowe słuchawki w cenie wypasionego iPhone'a? Poproszę
Aktualizacja: 2025-09-24T19:37:26+02:00
19:00
Koniec idiotycznych ograniczeń dla iPhone'ów i zegarków. Apple musiał się ugiąć
Aktualizacja: 2025-09-24T19:00:11+02:00
18:41
Rewolucja w Windowsie. Nadchodzi nowy porządek rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-24T18:41:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA