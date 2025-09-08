/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"

Czy zwykła kostka lodu może być źródłem energii? Najnowsze badania pokazują, że tak. I to na więcej, niż jeden sposób.

Marcin Kusz
Nie zgadniesz, co potrafi kostka lodu. Naukowcy przecierają oczy ze zdumienia
REKLAMA

Naukowcy odkryli, że lód może generować prąd elektryczny, gdy tylko poddany jest naprężeniom mechanicznym, takim jak zginanie czy rozciąganie. W efekcie okazuje się materiałem o zaskakujących właściwościach elektromechanicznych.

REKLAMA

Niewidzialne napięcie. Jak to działa?

W klasycznym ujęciu lód nie powinien być piezoelektryczny, ponieważ jego cząsteczki w strukturze heksagonalnej są uporządkowane losowo, przez co niwelują wzajemne dipole. A jednak od lat wiadomo, że w przyrodzie, np. podczas burzy, zderzające się cząstki lodu potrafią wygenerować potężne wyładowania. Mechanizm ten do dziś pozostawał tajemnicą.

Zespół badaczy z Instytutu Nanonauki i Nanotechnologii Katalonii pod kierownictwem Xina Wena potwierdził, że lód wykazuje tzw. właściwości fleksoelektryczne. Oznacza to, że pod wpływem deformacji struktury krystalicznej generuje ładunek elektryczny. To odkrycie podważa dotychczasowe przekonania, że lód mimo swojej polaryzacji molekularnej nie może wytwarzać prądu, ponieważ nie wykazuje klasycznej piezoelektryczności.

Badacze podczas eksperymentu umieścili bryłę lodu między dwoma elektrodami i zarejestrowali wyraźny impuls elektryczny przy każdej z deformacji. Co więcej, obserwacja wykazała obecność cienkiej warstwy ferromagnetycznej pojawiającej się przy ekstremalnie niskich temperaturach (poniżej -113°C), która dodatkowo umożliwia odwracanie polaryzacji pola elektrycznego.

Lód prawie jak tytan

Zmiana zachowania lodu w zależności od temperatury sprawia, że substancja ta może działać jak nowoczesne elektroceramiki wykorzystywane w kondensatorach i czujnikach, takie jak tlenek tytanu. Lód wykazuje właściwości ferroelektryczne w niskich temperaturach, a fleksoelektryczne w wyższych (aż do 0°C). To unikatowa cecha, która czyni z niego materiał dwufunkcyjny i potencjalnie przydatny w przyszłych rozwiązaniach technologicznych.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Dodatkowym aspektem jest wpływ odkrycia na zrozumienie zjawisk naturalnych. Energia wygenerowana przez zgięty lód w laboratorium była zbliżona do tej, którą tworzą cząstki lodu w atmosferze. Oznacza to, że fleksoelektryczność może odpowiadać za powstawanie ładunków w chmurach burzowych, co z kolei przybliża nas do lepszego zrozumienia samego mechanizmu powstawania piorunów.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
08.09.2025 06:00
Tagi: FizykanaukowcyPrąd elektrycznytopnienie lodu
Najnowsze
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
16:45
Dla mnie to szok. Ludzie w moim wieku nie potrafią przesłać mailem załącznika
Aktualizacja: 2025-09-06T16:45:00+02:00
16:30
Bezpieczeństwo czy prywatność? Kamery patrzą, a my milczymy
Aktualizacja: 2025-09-06T16:30:00+02:00
16:15
Trump zmienia nazwę Pentagonu. Od teraz to Ministerstwo Wojny
Aktualizacja: 2025-09-06T16:15:00+02:00
16:00
Słońce już nie szkodzi panelom. Wręcz im pomaga
Aktualizacja: 2025-09-06T16:00:00+02:00
7:51
Dolby Vision 2? No co za bzdura
Aktualizacja: 2025-09-06T07:51:00+02:00
7:41
Nowy drapieżnik w polskiej armii. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-06T07:41:00+02:00
7:31
Nowa broń przeciw plastikowi? Żadna segregacji śmieci
Aktualizacja: 2025-09-06T07:31:00+02:00
7:21
Wypijesz i odmłodniejesz. Tak może być dzięki mapie starości
Aktualizacja: 2025-09-06T07:21:00+02:00
7:11
Jednym z najbardziej cyberpunkowych krajów świata jest... Turkmenistan
Aktualizacja: 2025-09-06T07:11:00+02:00
7:01
Tylko 28 proc. Polaków zostawia portfel w domu. Serio, po co wam ten ciężar w kieszeniach?
Aktualizacja: 2025-09-06T07:01:00+02:00
21:35
Baseus ma już ładowarki gotowe na iPhone’a 17. I masę innych nowości
Aktualizacja: 2025-09-05T21:35:23+02:00
21:27
Co ma Kodak do Barbie? Tonę różu i wehikuł do podróży w czasie
Aktualizacja: 2025-09-05T21:27:39+02:00
20:26
To może być przyszłość twojego zawodu. Sprzątanie tego, co wypluły boty
Aktualizacja: 2025-09-05T20:26:56+02:00
20:17
Świat nauki w szoku. Setki uczelni zamieszanych w przekręt
Aktualizacja: 2025-09-05T20:17:29+02:00
20:15
Roboty do roboty! Odkurzą, wyglancują, wjadą na piętro i skoszą trawnik
Aktualizacja: 2025-09-05T20:15:29+02:00
19:41
Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:41:00+02:00
19:40
NASA chce wymyślić koło na nowo. A raczej ty masz to zrobić
Aktualizacja: 2025-09-05T19:40:20+02:00
19:10
Tak wygląda Samsung Galaxy S26. Ma coś wspólnego iPhone'em 17
Aktualizacja: 2025-09-05T19:10:18+02:00
17:20
Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk
Aktualizacja: 2025-09-05T17:20:13+02:00
17:19
W sklepach zabraknie gotówki przez zwracane puszki i butelki? Eksperci komentują
Aktualizacja: 2025-09-05T17:19:13+02:00
16:25
Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo
Aktualizacja: 2025-09-05T16:25:46+02:00
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
13:20
Thomson powraca na tron. I słucha, czego chcą Europejczycy
Aktualizacja: 2025-09-05T13:20:35+02:00
12:16
Połączą metro z… autobusem. Tego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-05T12:16:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA