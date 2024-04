Latające taksówki już tu są. Chiny uruchamiają masową produkcję

EH216-S to pierwszy na świecie eVTOL (pionowy start i lądowanie) gotowy do masowej produkcji. Ten bezzałogowy dron powietrzny może pomieścić do 6 pasażerów i pokonać dystans do 35 km na jednym ładowaniu. Dzięki napędowi elektrycznemu jest nie tylko cichy, ale również przyjazny dla środowiska.