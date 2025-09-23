#B69AFF
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie

Jeszcze nie tak dawno Aldi nie potrzebował kas samoobsługowych, ale teraz sieć chce stawiać urządzenia w swoich sklepach. Chce czy może raczej musi?

Adam Bednarek
Aldi
Portal wiadomoscihandlowe.pl donosi, że Aldi mimo rekordowej straty na polskim rynku (przekroczyła 518 mln zł) planuje dynamiczną ekspansję. Rozwój to m.in. nowe sklepy, postawienie na butelkomaty (urządzenia już są we wszystkich sklepach) czy właśnie wprowadzenie kas samoobsługowych.

Co ciekawe, jeszcze rok temu w Aldi byli zadowoleni z tradycyjnych kas.

- Dziś stawiamy przede wszystkim na profesjonalną i bezpośrednią obsługę klienta oraz podnoszenie jej standardów – mówiła w kwietniu 2024 r. w rozmowie z Business Insider Polska Agata Biernacka, kierownik działu komunikacji i PR w Aldi.

Jak dodała, w Aldi pracowano wówczas nad "rozwiązaniem, które zapewni klientom najwyższy komfort zakupów i pozwoli na optymalizację procesu kasowego".

Nie chodzi tu rzecz jasna o punktowanie zmiany poglądów, ale pokazanie, jak zmienia się rynek. I może dziś duża sieć bez kasy samoobsługowej po prostu nie przyciągnie klientów. Polacy chcą wyboru.

Teoretycznie jeszcze pod koniec 2024 r. Aldi chwalił się, że jest siecią "z najkrótszym czasem oczekiwania przy kasie", przynajmniej według raportu "Benchmark Customer Experience 2024 dla branży spożywczej". Badanie zostało przeprowadzone na bazie opinii wystawionych na wizytówkach marek w Google Maps w terminie od 1 stycznia do 1 października 2024, które następnie zostały poddane analizie sztucznej inteligencji określającej tematykę i wydźwięk emocjonalny.

Dokładnie w tym samym raporcie innym sklepom obrywało się za... kasy samoobsługowe

Np. klienci Lidla narzekali, że problemem jest zarówno brak otwartych tradycyjnych kas, jak i zbyt mała liczba pracowników pomagających w obsłudze kas samoobsługowych. Podobne narzekania pojawiły się w kontekście Biedronki:

Do innych obszarów wymagających poprawy zaliczają się doświadczenia przy kasach i czystość sklepów. Choć są one mniej popularne w komentarzach, ich negatywny wpływ na wizerunek sieci pozostaje zauważalny. Problemy z kasami samoobsługowymi wskazują na potrzebę ich lepszej implementacji i większej dostępności w sklepach – mogliśmy przeczytać w raporcie.

Być może lepiej mieć problematyczne kasy samoobsługowe niż nie mieć ich wcale

Tym bardziej jeśli polscy klienci lubią z nich skorzystać. A według raportu "Adyen Index: Retail Report 2025" już aż 63 proc. Polaków wybiera kasy samoobsługowe. Jeżeli Aldi nie chce zostać w tyle i nie być postrzegany jako nienowoczesny sklep, musi uruchomić samoobsługę.

A konkurencja wcale nie czeka. Lidl niedawno informował, że testuje nowe rozwiązania związane z kasami.

Zdjęcie główne: Tupungato / Shutterstock.com

23.09.2025 15:30
Tagi: handelKasy samoobsługowezakupy
