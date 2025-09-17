Garmin Bounce 2 to nowy zegarek dla dzieci. Nie musisz kupować telefonu, by być w kontakcie

Ładowanie...

Zegarek łączy funkcje komunikacji, lokalizacji i monitorowania aktywności. Dzięki wbudowanemu modułowi LTE i GPS rodzice mogą w każdej chwili sprawdzić, gdzie znajduje się dziecko, a w razie potrzeby otrzymać powiadomienia, gdy opuści wyznaczoną strefę. Możliwe jest także wysyłanie wiadomości tekstowych i głosowych – zarówno przez dziecko, jak i rodziców.

REKLAMA

Garmin Bounce 2 - jaki jest?

Urządzenie ma motywować najmłodszych do ruchu: liczy kroki, monitoruje sen, a także oferuje zabawne wyzwania ruchowe i mini-gry, które można synchronizować z aplikacją Garmin Jr. Wodoodporna konstrukcja (5 ATM) sprawia, że Bounce 2 nadaje się do noszenia przez cały dzień – od szkoły, przez podwórko, aż po basen. Wyświetlacz zegarka wykonano w technologii AMOLED. Pamięć wewnętrzna wynosi 4 GB. Koperta ma wymiary 43 mm x 43 mm x 12,4 mm, a paski są w rozmiarze: 115 mm do 180 mm. Zegarek waży 26,5 g (40,4 g z paskiem).

Zegarek wyposażono w funkcję poleceń głosowych, za pośrednictwem których jego posiadacz może zadzwonić do rodziców. W książce kontaktów można zapisać do 50 numerów. Specjalnie dla dzieci przygotowano czytelną prognozę pogody wraz z alertami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych. Zadbano również o tryby skupienia. W trybie szkolnym dziecko nie będzie rozpraszane powiadomieniami w czasie lekcji.

Garmin zadbał o wygląd zegarka. Model dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: slate grey (czarny/grafitowy), light purple (fioletowy), turquoise (turkusowy).

1 / 3

Bateria wystarcza na około dwa dni pracy, a ładowanie odbywa się za pomocą magnetycznego kabla. Garmin Bounce 2 to propozycja dla rodziców, którzy chcą zapewnić dziecku bezpieczeństwo, ale nie zamierzają kupować telefonu.



Garmin Bounce 2 kosztuje 1289 zł.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA

Rafał Gdak 17.09.2025 18:14

Ładowanie...