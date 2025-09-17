#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Garmin Bounce 2 to nowy zegarek dla dzieci. Nie musisz kupować telefonu, by być w kontakcie

Garmin Bounce 2 to nowy smartwatch stworzony z myślą o dzieciach, które nie potrzebują jeszcze telefonu, ale chcą pozostać w kontakcie z rodzicami.

Rafał Gdak
Garmin Bounce 2
REKLAMA

Zegarek łączy funkcje komunikacji, lokalizacji i monitorowania aktywności. Dzięki wbudowanemu modułowi LTE i GPS rodzice mogą w każdej chwili sprawdzić, gdzie znajduje się dziecko, a w razie potrzeby otrzymać powiadomienia, gdy opuści wyznaczoną strefę. Możliwe jest także wysyłanie wiadomości tekstowych i głosowych – zarówno przez dziecko, jak i rodziców.

REKLAMA

Garmin Bounce 2 - jaki jest?

Urządzenie ma motywować najmłodszych do ruchu: liczy kroki, monitoruje sen, a także oferuje zabawne wyzwania ruchowe i mini-gry, które można synchronizować z aplikacją Garmin Jr. Wodoodporna konstrukcja (5 ATM) sprawia, że Bounce 2 nadaje się do noszenia przez cały dzień – od szkoły, przez podwórko, aż po basen. Wyświetlacz zegarka wykonano w technologii AMOLED. Pamięć wewnętrzna wynosi 4 GB. Koperta ma wymiary 43 mm x 43 mm x 12,4 mm, a paski są w rozmiarze: 115 mm do 180 mm. Zegarek waży 26,5 g (40,4 g z paskiem).

Zegarek wyposażono w funkcję poleceń głosowych, za pośrednictwem których jego posiadacz może zadzwonić do rodziców. W książce kontaktów można zapisać do 50 numerów. Specjalnie dla dzieci przygotowano czytelną prognozę pogody wraz z alertami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych. Zadbano również o tryby skupienia. W trybie szkolnym dziecko nie będzie rozpraszane powiadomieniami w czasie lekcji.

Garmin zadbał o wygląd zegarka. Model dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: slate grey (czarny/grafitowy), light purple (fioletowy), turquoise (turkusowy).

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/garmin-6.jpg
1/3
photophotophoto

Bateria wystarcza na około dwa dni pracy, a ładowanie odbywa się za pomocą magnetycznego kabla. Garmin Bounce 2 to propozycja dla rodziców, którzy chcą zapewnić dziecku bezpieczeństwo, ale nie zamierzają kupować telefonu.

Garmin Bounce 2 kosztuje 1289 zł.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA
Rafał Gdak
17.09.2025 18:14
Tagi: GarminSmartwatchZegarki
Najnowsze
17:38
Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon
Aktualizacja: 2025-09-17T17:38:16+02:00
17:09
AirPods Pro 3 są już w moich uszach. Zmierzyłem sobie tętno słuchawkami
Aktualizacja: 2025-09-17T17:09:56+02:00
15:33
Używałem iPhone'a Air. Jest tylko jeden powód, by go kupić. I pięć, by tego nie robić
Aktualizacja: 2025-09-17T15:33:25+02:00
15:00
Korzystałem i wiem dla kogo jest iPhone 17 Pro (Max). Pierwsze wrażenia
Aktualizacja: 2025-09-17T15:00:00+02:00
15:00
Sprawdziłem iPhone'a 17. Opowiem, czy warto go kupić
Aktualizacja: 2025-09-17T15:00:00+02:00
14:36
Jest nowy rodzaj Żabki. Zakupy zrobisz przez całą dobę
Aktualizacja: 2025-09-17T14:36:34+02:00
13:55
Apple szykuje nowego MacBooka. iPad drży w obawie o swój los
Aktualizacja: 2025-09-17T13:55:13+02:00
12:58
Eksperyment Polaków leci na Księżyc. Ma pokonać największego wroga astronautów
Aktualizacja: 2025-09-17T12:58:24+02:00
12:33
Duże sklepy biorą się za plastik. To dobrze, bo skala problemu przeraża
Aktualizacja: 2025-09-17T12:33:41+02:00
11:04
Największy kosmiczny eksperyment świata. A Polska mówi: "wchodzimy w to"
Aktualizacja: 2025-09-17T11:04:01+02:00
10:52
Dreame wytarło podłogę. Aqua10 Ultra Roller to robot ostateczny
Aktualizacja: 2025-09-17T10:52:24+02:00
10:22
Szkoła nauczy pakować plecak na wojnę. Padł pomysł nowej podstawy programowej
Aktualizacja: 2025-09-17T10:22:25+02:00
9:04
Czesi już mają tanią i skuteczną broń przeciwko dronom. Co z Polską? 
Aktualizacja: 2025-09-17T09:04:53+02:00
8:57
Odrzutowóz wkroczy na ulice. Mieszkańcy na stare ubrania dostaną też stare worki
Aktualizacja: 2025-09-17T08:57:17+02:00
7:22
Google wrócił na cmentarz. Wykopał stary pomysł i dał mu nową nazwę
Aktualizacja: 2025-09-17T07:22:02+02:00
6:51
Światłowód obowiązkowy w każdym domu. Rząd szykuje zmiany w prawie
Aktualizacja: 2025-09-17T06:51:00+02:00
6:41
Fałszywy rekruter oferuje pracę marzeń na Allegro. "Twoje zadanie jest bardzo proste"
Aktualizacja: 2025-09-17T06:41:00+02:00
6:31
Miliarderzy chcą centrów danych w kosmosie. Ziemia już im nie wystarcza
Aktualizacja: 2025-09-17T06:31:00+02:00
6:21
Rosja atakuje cyfrowo. Polskie szpitale i wodociągi na celowniku
Aktualizacja: 2025-09-17T06:21:00+02:00
6:11
Te kropki to nie galaktyki. Kosmos ukrywa nowy typ obiektów
Aktualizacja: 2025-09-17T06:11:00+02:00
21:09
Wolny internet? Teraz od razu dowiesz się, gdzie leży problem
Aktualizacja: 2025-09-16T21:09:44+02:00
20:30
Zuckerberg już żyje w przyszłości. Wkrótce założysz okulary rodem z filmu sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-16T20:30:10+02:00
19:51
Kupujesz nowy smartfon, a tam zainstalowana karta SIM. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-16T19:51:22+02:00
19:03
Dzikie wysypiska znikną z mapy Polski. 300 mln zł na walkę z ekologicznymi bombami
Aktualizacja: 2025-09-16T19:03:43+02:00
18:22
Więcej wojsk NATO w Polsce. To reakcja na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-09-16T18:22:14+02:00
17:42
Bateria ci pada po zainstalowaniu iOS 26? To normalne - mówi Apple
Aktualizacja: 2025-09-16T17:42:03+02:00
17:12
Polska odpala Patrioty. Historyczny moment, który zmienia naszą obronę powietrzną
Aktualizacja: 2025-09-16T17:12:56+02:00
16:35
Samsung na wynos z Żabki. To nie żart, tylko nowa usługa
Aktualizacja: 2025-09-16T16:35:56+02:00
15:56
Hałda jak wulkan była utrapieniem. Teraz mieszkańcy wreszcie odetchną
Aktualizacja: 2025-09-16T15:56:45+02:00
15:31
Nie wierzyłem, że to powiem – nowy macOS 26 naprawdę mi się podoba
Aktualizacja: 2025-09-16T15:31:55+02:00
14:51
Brytyjskie myśliwce nad Polską. "Wschodnia straż" to odpowiedź na rosyjskie prowokacje
Aktualizacja: 2025-09-16T14:51:00+02:00
13:37
Nie podoba ci się iOS 26? Tak dopasujesz system, żeby było jak dawniej
Aktualizacja: 2025-09-16T13:37:43+02:00
13:16
Wojsko przetestowało robota na orbicie. Fruwa jak astronauta i dokręci śrubkę
Aktualizacja: 2025-09-16T13:16:53+02:00
12:44
Natychmiast potrzebujemy rzecznika praw pieszych. Kierowcy w ryk
Aktualizacja: 2025-09-16T12:44:35+02:00
11:03
Wielka zmiana w polskim wojsku. Nadciągają Borsuki, załogi już ćwiczą
Aktualizacja: 2025-09-16T11:03:07+02:00
10:28
Oto nowy król automatów paczkowych w Polsce. Potrzebny był sojusz, żeby pokonać lidera
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:52+02:00
10:16
Po co marnować tyle miejsca? Xiaomi ma pomysł na wielką wyspę aparatów
Aktualizacja: 2025-09-16T10:16:48+02:00
9:21
Pokazali, jakiej kaucji za butelki i puszki chcą Polacy. Oto cena porządku
Aktualizacja: 2025-09-16T09:21:48+02:00
8:46
Panasonic Z95B - powrót króla OLED-ów czy płonna nadzieja?
Aktualizacja: 2025-09-16T08:46:19+02:00
8:01
Znany producent zmienia numerację telefonów. Powód jest absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-16T08:01:53+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA