REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Dron USA ostrzelał UFO. Senator ujawnia wideo z awarią rakiety

Na Kapitolu znowu zrobiło się gorąco. Nie chodzi jednak o wybory, inflację czy kolejną burzliwą debatę, ale o UFO.

Bogdan Stech
Amerykański senator ujawnił nagranie, na którym dron ostrzelał UFO
REKLAMA

Podczas posiedzenia komisji Izby Reprezentantów USA zaprezentowano nagranie, na którym bezzałogowiec MQ-9 Reaper odpala rakietę Hellfire w stronę tajemniczej kuli unoszącej się nad wybrzeżem Jemenu. Zamiast eksplozji i efektownego zniszczenia widzimy jednak coś zupełnie innego: pocisk jakby odbija się od obiektu, a ten leci dalej, jak gdyby nigdy nic.

Wideo pochodzi z 30 października 2024 r. i zostało ujawnione dzięki sygnaliście. Pokazuje lot drona Reaper, maszyny znanej z działań w Afganistanie, Syrii czy właśnie w okolicach Jemenu, który namierza kulisty obiekt nad Morzem Arabskim.

REKLAMA

W pewnym momencie operator odpala pocisk AGM-114 Hellfire. Rakieta, ważąca około 45 kg i lecąca z prędkością blisko 1600 km/h, powinna zniszczyć każdy cel wielkości samochodu czy łodzi. Tymczasem kula nie eksplodowała, nie spadła, nie zmieniła kursu. Po prostu poleciała dalej.

Politycy i generałowie drapią się w głowę

Nagranie trafiło do opinii publicznej za sprawą kongresmena Erica Burlisona z Missouri. To on podkreślił, że materiał nie pochodzi z oficjalnych raportów Pentagonu, ale od sygnalisty i jest obecnie analizowany. Dodajmy, że w przesłuchaniu brała udział także Anna Paulina Luna – republikańska kongresmenka i samozwańcza „śledcza ds. UFO”, znana z sympatyzowania z ruchem MAGA.

Dla części polityków była to chwila potwierdzenia, że armia USA nie ma pełnej kontroli nad przestrzenią powietrzną. Dla innych zwyczajna anomalia w nagraniu. Może błąd w systemie celowniczym, może zakłócenia. Tyle że pozostaje pytanie: jak rakieta Hellfire mogła się po prostu „odbić” od obiektu?

UFO czy broń z Jemenu?

Dla wielu świadków i ekspertów sprawa jest jasna: nie ma żadnej znanej ludzkiej technologii, która byłaby w stanie wytrzymać uderzenie pociskiem Hellfire. Sam fakt, że pocisk nie eksplodował po zderzeniu, jest dla nich absolutnie niewytłumaczalny. Czy to dowód na obcą technologię? Nie brakuje osób, które to sugerują.

Jednak, zanim zaczniemy snuć kosmiczne teorie, warto spojrzeć na kilka faktów.

Rakiety AGM-114 Hellfire podwieszane pod drona MQ-9 Reaper. Fot. Staff Sgt. Daniel Brosam

Całe zdarzenie miało miejsce u wybrzeży Jemenu, a więc w rejonie, w którym toczą się liczne konflikty zbrojne. Nie jest wykluczone, że obiekt mógł być zaawansowanym dronem, na przykład wykorzystywanym przez rebeliantów Huti.

Czy jest możliwe, że jego konstrukcja była na tyle nietypowa, że pocisk Hellfire nie zadziałał w standardowy sposób, albo rykoszetował? Być może.

Sprawa jest otwarta i czeka na kolejne odcinki. Jedno jest pewne: ta tajemnicza "kula", która przetrwała atak potężnego pocisku, właśnie wskoczyła na szczyty rankingów najbardziej intrygujących przypadków UFO ostatnich lat.

REKLAMA

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA
Bogdan Stech
11.09.2025 18:02
Tagi: Drony wojskoweRakietyUFO
Najnowsze
17:41
Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Aktualizacja: 2025-09-11T17:41:37+02:00
17:21
Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto
Aktualizacja: 2025-09-11T17:21:52+02:00
16:27
AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje
Aktualizacja: 2025-09-11T16:27:06+02:00
16:07
Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo
Aktualizacja: 2025-09-11T16:07:54+02:00
15:57
RegioJet pokazał cennik i udowodnił Polakom: może być taniej niż u PKP
Aktualizacja: 2025-09-11T15:57:47+02:00
15:41
Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:41:33+02:00
15:16
Ekonomia dronowa. Za ile i czym możemy strącać drony - polski cennik
Aktualizacja: 2025-09-11T15:16:57+02:00
14:18
Jak wyłączyć i zrestartować iPhone'a? Poradnik
Aktualizacja: 2025-09-11T14:18:38+02:00
14:01
Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać
Aktualizacja: 2025-09-11T14:01:51+02:00
13:08
Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło
Aktualizacja: 2025-09-11T13:08:36+02:00
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
10:08
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Aktualizacja: 2025-09-11T10:08:49+02:00
9:48
W końcu mogę przesiąść się na Apple Watcha Ultra. Czekałem na tę nowość w trójce
Aktualizacja: 2025-09-11T09:48:07+02:00
9:16
PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-11T09:16:55+02:00
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA