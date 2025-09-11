Dron USA ostrzelał UFO. Senator ujawnia wideo z awarią rakiety

Ładowanie...

Podczas posiedzenia komisji Izby Reprezentantów USA zaprezentowano nagranie, na którym bezzałogowiec MQ-9 Reaper odpala rakietę Hellfire w stronę tajemniczej kuli unoszącej się nad wybrzeżem Jemenu. Zamiast eksplozji i efektownego zniszczenia widzimy jednak coś zupełnie innego: pocisk jakby odbija się od obiektu, a ten leci dalej, jak gdyby nigdy nic.

Wideo pochodzi z 30 października 2024 r. i zostało ujawnione dzięki sygnaliście. Pokazuje lot drona Reaper, maszyny znanej z działań w Afganistanie, Syrii czy właśnie w okolicach Jemenu, który namierza kulisty obiekt nad Morzem Arabskim.

W pewnym momencie operator odpala pocisk AGM-114 Hellfire. Rakieta, ważąca około 45 kg i lecąca z prędkością blisko 1600 km/h, powinna zniszczyć każdy cel wielkości samochodu czy łodzi. Tymczasem kula nie eksplodowała, nie spadła, nie zmieniła kursu. Po prostu poleciała dalej.

Politycy i generałowie drapią się w głowę

Nagranie trafiło do opinii publicznej za sprawą kongresmena Erica Burlisona z Missouri. To on podkreślił, że materiał nie pochodzi z oficjalnych raportów Pentagonu, ale od sygnalisty i jest obecnie analizowany. Dodajmy, że w przesłuchaniu brała udział także Anna Paulina Luna – republikańska kongresmenka i samozwańcza „śledcza ds. UFO”, znana z sympatyzowania z ruchem MAGA.

Dla części polityków była to chwila potwierdzenia, że armia USA nie ma pełnej kontroli nad przestrzenią powietrzną. Dla innych zwyczajna anomalia w nagraniu. Może błąd w systemie celowniczym, może zakłócenia. Tyle że pozostaje pytanie: jak rakieta Hellfire mogła się po prostu „odbić” od obiektu?

UFO czy broń z Jemenu?

Dla wielu świadków i ekspertów sprawa jest jasna: nie ma żadnej znanej ludzkiej technologii, która byłaby w stanie wytrzymać uderzenie pociskiem Hellfire. Sam fakt, że pocisk nie eksplodował po zderzeniu, jest dla nich absolutnie niewytłumaczalny. Czy to dowód na obcą technologię? Nie brakuje osób, które to sugerują.

Jednak, zanim zaczniemy snuć kosmiczne teorie, warto spojrzeć na kilka faktów.

Rakiety AGM-114 Hellfire podwieszane pod drona MQ-9 Reaper. Fot. Staff Sgt. Daniel Brosam

Całe zdarzenie miało miejsce u wybrzeży Jemenu, a więc w rejonie, w którym toczą się liczne konflikty zbrojne. Nie jest wykluczone, że obiekt mógł być zaawansowanym dronem, na przykład wykorzystywanym przez rebeliantów Huti.

Czy jest możliwe, że jego konstrukcja była na tyle nietypowa, że pocisk Hellfire nie zadziałał w standardowy sposób, albo rykoszetował? Być może.

Sprawa jest otwarta i czeka na kolejne odcinki. Jedno jest pewne: ta tajemnicza "kula", która przetrwała atak potężnego pocisku, właśnie wskoczyła na szczyty rankingów najbardziej intrygujących przypadków UFO ostatnich lat.

Bogdan Stech 11.09.2025 18:02

