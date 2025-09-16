Brytyjskie myśliwce nad Polską. "Wschodnia straż" to odpowiedź na rosyjskie prowokacje

Ładowanie...

Po ataku rosyjskich dronów, które w nocy z 9 na 10 września wtargnęły na terytorium Polski, NATO podjęło zdecydowane kroki. Sojusz powołał operację "Wschodnia straż", której głównym celem jest wzmocnienie obrony powietrznej na wschodniej flance.

Do misji dołączają państwa takie jak Dania, Francja i Niemcy, a teraz także Wielka Brytania, która wysyła swoje najnowocześniejsze myśliwce.

REKLAMA

Obecność samolotów Typhoon nad Polską w ramach misji Eastern Sentry pokazuje, że każdy centymetr terytorium sojuszniczego jest chroniony, a wspólna obrona powietrzna działa w praktyce - podał w serwisie X Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Sojusznicy odpowiedzieli na wezwanie

Brytyjskie Ministerstwo Obrony oficjalnie poinformowało, że myśliwce Eurofighter Typhoon z bazy RAF Coningsby w Lincolnshire rozpoczną loty nad Polską w najbliższych dniach. Samoloty mają za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom z powietrza, w tym rosyjskim dronom, które stanowią coraz większy problem i narzędzie prowokacji.

Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer nazwał zachowanie Rosji „bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy” i zapowiedział, że jego kraj będzie wspierać wysiłki NATO. W akcji wezmą udział nie tylko myśliwce, ale także powietrzne tankowce RAF Voyager z bazy RAF Brize Norton, co znacznie zwiększy zasięg i czas operowania Typhoonów w przestrzeni powietrznej.

John Healey, brytyjski minister obrony, dodał, że zaawansowane myśliwce to klucz do odstraszania agresorów. Mają one chronić nie tylko brytyjskie, ale także sojusznicze bezpieczeństwo narodowe. Cała operacja wpisuje się w szerszą strategię rządu, znaną jako „Plan for Change”, która zakłada wzmacnianie siły obronnej Wielkiej Brytanii zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Oprócz Wielkiej Brytanii, do Polski NATO skierowało także trzy myśliwce Rafale z Francji, dwa myśliwce F-16 z Danii, cztery samoloty Eurofighter z Niemiec i cztery śmigłowce Mi-171S z Czech.

Więcej na Spider's Web:

Eurofighter Typhoon

Myśliwiec Eurofighter Typhoon to zaawansowany, dwusilnikowy samolot myśliwski, zaprojektowany i zbudowany przez konsorcjum Eurofighter GmbH, w skład którego wchodzą firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Jest to maszyna wielozadaniowa, zdolna do prowadzenia działań zarówno w powietrzu (w misjach myśliwskich), jak i na ziemi (w misjach uderzeniowych).

Napędzany dwoma silnikami turbowentylatorowymi Eurojet EJ200, Typhoon jest w stanie osiągnąć prędkość maksymalną przekraczającą 2 Ma (ponad 2450 km/h) oraz pułap operacyjny dochodzący do 19 800 m. Co więcej, myśliwiec posiada imponujący zasięg 2900 km, a dzięki możliwości tankowania w powietrzu, czas jego misji może być znacznie wydłużony.

Typhoon może przenosić różnorodny arsenał, co czyni go niezwykle wszechstronnym. Jest wyposażony w działko Mauser BK-27 kalibru 27 mm, a na jego 13 węzłach podwieszenia może przenosić ponad 9 ton uzbrojenia.

Wśród dostępnych pocisków znajdują się m.in. rakiety powietrze-powietrze Meteor, AMRAAM, IRIS-T, ASRAAM, a także pociski powietrze-ziemia Storm Shadow, Brimstone oraz bomby naprowadzane laserowo Paveway. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego radaru CAPTOR-E z anteną AESA (Active Electronically Scanned Array), samolot jest w stanie śledzić wiele celów jednocześnie i reagować na zagrożenia z dużej odległości, co czyni go jednym z najgroźniejszych myśliwców w swojej klasie.

REKLAMA

Polska w centrum uwagi NATO

Nie ma co ukrywać, wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że Polska znalazła się w centrum uwagi całego Sojuszu. To przez nasze terytorium najczęściej prowadzą rosyjskie prowokacje dronowe, a jednocześnie jesteśmy państwem granicznym wobec ogarniętej wojną Ukrainy. NATO zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo Warszawy to bezpieczeństwo Berlina, Paryża i Londynu.

Dlatego "Wschodnia straż" nie jest tylko kolejną operacją. To jasny sygnał, że Zachód nie pozwoli Moskwie na eskalację. A fakt, że już za kilka dni na polskim niebie zobaczymy brytyjskie Typhoony, jest tego najlepszym dowodem.

REKLAMA

Bogdan Stech 16.09.2025 14:51

Ładowanie...