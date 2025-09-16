#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Brytyjskie myśliwce nad Polską. "Wschodnia straż" to odpowiedź na rosyjskie prowokacje

Brytyjskie myśliwce Eurofighter Typhoon dołączą do NATO-wskiej operacji "Wschodnia straż" (Eastern Sentry), której celem jest wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na incydent z początku września, kiedy to rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Bogdan Stech
Brytyjskie myśliwce Eurofighter Typhoon dołączą do NATO-wskiej operacji „Wschodnia straż” (Eastern Sentry), której celem jest wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na incydent z początku września, kiedy to rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
REKLAMA

Po ataku rosyjskich dronów, które w nocy z 9 na 10 września wtargnęły na terytorium Polski, NATO podjęło zdecydowane kroki. Sojusz powołał operację "Wschodnia straż", której głównym celem jest wzmocnienie obrony powietrznej na wschodniej flance.

Do misji dołączają państwa takie jak Dania, Francja i Niemcy, a teraz także Wielka Brytania, która wysyła swoje najnowocześniejsze myśliwce.

REKLAMA

Obecność samolotów Typhoon nad Polską w ramach misji Eastern Sentry pokazuje, że każdy centymetr terytorium sojuszniczego jest chroniony, a wspólna obrona powietrzna działa w praktyce - podał w serwisie X Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Sojusznicy odpowiedzieli na wezwanie

Brytyjskie Ministerstwo Obrony oficjalnie poinformowało, że myśliwce Eurofighter Typhoon z bazy RAF Coningsby w Lincolnshire rozpoczną loty nad Polską w najbliższych dniach. Samoloty mają za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom z powietrza, w tym rosyjskim dronom, które stanowią coraz większy problem i narzędzie prowokacji.

Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer nazwał zachowanie Rosji „bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy” i zapowiedział, że jego kraj będzie wspierać wysiłki NATO. W akcji wezmą udział nie tylko myśliwce, ale także powietrzne tankowce RAF Voyager z bazy RAF Brize Norton, co znacznie zwiększy zasięg i czas operowania Typhoonów w przestrzeni powietrznej.

John Healey, brytyjski minister obrony, dodał, że zaawansowane myśliwce to klucz do odstraszania agresorów. Mają one chronić nie tylko brytyjskie, ale także sojusznicze bezpieczeństwo narodowe. Cała operacja wpisuje się w szerszą strategię rządu, znaną jako „Plan for Change”, która zakłada wzmacnianie siły obronnej Wielkiej Brytanii zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Oprócz Wielkiej Brytanii, do Polski NATO skierowało także trzy myśliwce Rafale z Francji, dwa myśliwce F-16 z Danii, cztery samoloty Eurofighter z Niemiec i cztery śmigłowce Mi-171S z Czech. 

Więcej na Spider's Web:

Eurofighter Typhoon

Myśliwiec Eurofighter Typhoon to zaawansowany, dwusilnikowy samolot myśliwski, zaprojektowany i zbudowany przez konsorcjum Eurofighter GmbH, w skład którego wchodzą firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Jest to maszyna wielozadaniowa, zdolna do prowadzenia działań zarówno w powietrzu (w misjach myśliwskich), jak i na ziemi (w misjach uderzeniowych).

Napędzany dwoma silnikami turbowentylatorowymi Eurojet EJ200, Typhoon jest w stanie osiągnąć prędkość maksymalną przekraczającą 2 Ma (ponad 2450 km/h) oraz pułap operacyjny dochodzący do 19 800 m. Co więcej, myśliwiec posiada imponujący zasięg 2900 km, a dzięki możliwości tankowania w powietrzu, czas jego misji może być znacznie wydłużony.

Typhoon może przenosić różnorodny arsenał, co czyni go niezwykle wszechstronnym. Jest wyposażony w działko Mauser BK-27 kalibru 27 mm, a na jego 13 węzłach podwieszenia może przenosić ponad 9 ton uzbrojenia.

Wśród dostępnych pocisków znajdują się m.in. rakiety powietrze-powietrze Meteor, AMRAAM, IRIS-T, ASRAAM, a także pociski powietrze-ziemia Storm Shadow, Brimstone oraz bomby naprowadzane laserowo Paveway. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego radaru CAPTOR-E z anteną AESA (Active Electronically Scanned Array), samolot jest w stanie śledzić wiele celów jednocześnie i reagować na zagrożenia z dużej odległości, co czyni go jednym z najgroźniejszych myśliwców w swojej klasie.

REKLAMA

Polska w centrum uwagi NATO

Nie ma co ukrywać, wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że Polska znalazła się w centrum uwagi całego Sojuszu. To przez nasze terytorium najczęściej prowadzą rosyjskie prowokacje dronowe, a jednocześnie jesteśmy państwem granicznym wobec ogarniętej wojną Ukrainy. NATO zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo Warszawy to bezpieczeństwo Berlina, Paryża i Londynu.

Dlatego "Wschodnia straż" nie jest tylko kolejną operacją. To jasny sygnał, że Zachód nie pozwoli Moskwie na eskalację. A fakt, że już za kilka dni na polskim niebie zobaczymy brytyjskie Typhoony, jest tego najlepszym dowodem.

REKLAMA
Bogdan Stech
16.09.2025 14:51
Tagi: natoSamolotyWojsko
Najnowsze
13:37
Nie podoba ci się iOS 26? Tak dopasujesz system, żeby było jak dawniej
Aktualizacja: 2025-09-16T13:37:43+02:00
13:16
Wojsko przetestowało robota na orbicie. Fruwa jak astronauta i dokręci śrubkę
Aktualizacja: 2025-09-16T13:16:53+02:00
12:44
Natychmiast potrzebujemy rzecznika praw pieszych. Kierowcy w ryk
Aktualizacja: 2025-09-16T12:44:35+02:00
11:03
Wielka zmiana w polskim wojsku. Nadciągają Borsuki, załogi już ćwiczą
Aktualizacja: 2025-09-16T11:03:07+02:00
10:28
Oto nowy król automatów paczkowych w Polsce. Potrzebny był sojusz, żeby pokonać lidera
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:52+02:00
10:16
Po co marnować tyle miejsca? Xiaomi ma pomysł na wielką wyspę aparatów
Aktualizacja: 2025-09-16T10:16:48+02:00
9:21
Pokazali, jakiej kaucji za butelki i puszki chcą Polacy. Oto cena porządku
Aktualizacja: 2025-09-16T09:21:48+02:00
8:46
Panasonic Z95B - powrót króla OLED-ów czy płonna nadzieja?
Aktualizacja: 2025-09-16T08:46:19+02:00
8:01
Znany producent zmienia numerację telefonów. Powód jest absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-16T08:01:53+02:00
7:30
Smycz do iPhone'a za 319 zł rwie się jak papier toaletowy. Nie kupuj jej
Aktualizacja: 2025-09-16T07:30:43+02:00
7:00
Fizycy przywołali kwantowego demona. Przez 67 lat był hipotezą
Aktualizacja: 2025-09-16T07:00:00+02:00
6:34
To nie góra. To fala. Dawne tsunami wymykają się dzisiejszej wyobraźni
Aktualizacja: 2025-09-16T06:34:00+02:00
6:23
Naprawa rdzenia kręgowego była uważana za niemożliwą. Do teraz
Aktualizacja: 2025-09-16T06:23:00+02:00
6:12
Zrobili wyspę ze starego szkła. Coś zaczęło na niej rosnąć
Aktualizacja: 2025-09-16T06:12:00+02:00
6:01
Samsung Galaxy kontra Chiny. Dopłacamy za technologie czy za marketing?
Aktualizacja: 2025-09-16T06:01:00+02:00
20:46
iPhone 17 już wygrał. Ludzie rzucili się na najdroższy model, biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-09-15T20:46:40+02:00
20:18
iPhone jeszcze nigdy nie był tak brzydki. Nie zapraszam do dyskusji
Aktualizacja: 2025-09-15T20:18:55+02:00
19:20
iOS 26 już tu jest. Pobierasz najbrzydszy lifting w historii iPhone'a?
Aktualizacja: 2025-09-15T19:20:26+02:00
18:40
Apple znów ma nas w... Tani, przydatny gadżet omija Polskę
Aktualizacja: 2025-09-15T18:40:35+02:00
18:13
Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też
Aktualizacja: 2025-09-15T18:13:51+02:00
17:38
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
Aktualizacja: 2025-09-15T17:38:07+02:00
16:47
Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto
Aktualizacja: 2025-09-15T16:47:41+02:00
16:32
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
Aktualizacja: 2025-09-15T16:32:09+02:00
16:15
OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:32+02:00
16:01
Skrzynkoza zniszczyła nowy park. Inaczej podobno się nie da
Aktualizacja: 2025-09-15T16:01:31+02:00
15:43
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony
Aktualizacja: 2025-09-15T15:43:55+02:00
15:38
Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller
Aktualizacja: 2025-09-15T15:38:32+02:00
13:46
Farba ostrzeże przed katastrofą. Stworzyli ją Polacy
Aktualizacja: 2025-09-15T13:46:24+02:00
13:43
Polskie lotnisko wypłaca potężne odszkodowania. Pokazało, co mogłoby powstać w zamian
Aktualizacja: 2025-09-15T13:43:45+02:00
13:22
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-09-15T13:22:49+02:00
12:37
Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać
Aktualizacja: 2025-09-15T12:37:14+02:00
12:26
Dalej protestujcie przeciwko wiatrakom. Kopciuchy i węgiel zabijają tysiące Polaków
Aktualizacja: 2025-09-15T12:26:39+02:00
11:05
Jest odpowiedź PKP Intercity na czeską konkurencję. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-09-15T11:05:32+02:00
10:13
- My tutaj jeszcze nie wiemy, czym naprawdę jest influencer marketing - mówi nam Ewa Soroka, dyrektorka marketingu Canal+
Aktualizacja: 2025-09-15T10:13:41+02:00
9:01
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Aktualizacja: 2025-09-15T09:01:32+02:00
9:00
Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj
Aktualizacja: 2025-09-15T09:00:40+02:00
8:22
Mieszkam w miejscu, gdzie czuć wojnę. Opowiem wam o moim strachu
Aktualizacja: 2025-09-15T08:22:51+02:00
7:10
Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów
Aktualizacja: 2025-09-15T07:10:06+02:00
7:00
Magda Gessler wyrzuca iPhone’a jak talerze. Weźmie Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-15T07:00:00+02:00
6:45
Jaką kamerę samochodową wybrać w 2025 r.? Sprawdź nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-09-15T06:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA