Bateria ci pada po zainstalowaniu iOS 26? To normalne - mówi Apple

Jeśli po instalacji iOS 26 na iPhonie szybko pada ci bateria, nie ma powodu do paniki. Nowy system zauważalnie wpływa na akumulator, ale Apple uspokaja - to zupełnie normalne.

Albert Żurek
iOS 26 drenuje baterie
Apple udostępnił iOS 26 dla wszystkich kompatybilnych urządzeń, zaczynając od iPhone'a 11 (Pro) i nowszych modeli. Tuż po aktualizacji możesz zauważyć, że twój smartfon nagrzewa się bardziej niż zwykle. To nie tylko kwestia komfortu użytkowania – ciepła obudowa bywa nieprzyjemna w dotyku – ale też wpływa na czas pracy baterii.

iOS 26 nagrzewa smartfona i drenuje baterię? To normalne, uspokaja Apple

W dokumencie pomocy technicznej Apple wyjaśnia, że po głównej aktualizacji urządzenie może tymczasowo wykazywać spadki wydajności i skrócony czas pracy na baterii. Apple pisze:

zaraz po zakończeniu aktualizacji, zwłaszcza głównej wersji, możesz zauważyć tymczasowy wpływ na żywotność baterii i wydajność cieplną. Jest to normalne, ponieważ urządzenie potrzebuje czasu na ukończenie procesu konfiguracji w tle, w tym indeksowanie danych i plików do wyszukiwania, pobieranie nowych zasobów i aktualizowanie aplikacji.

Gigant jednocześnie twierdzi, że jego sprzęt i oprogramowanie są projektowane razem, aby zapewnić doskonałą wydajność i długi czas pracy baterii. Firma zaznacza, że wpływ na wydajność telefonu lub czas pracy na baterii może zależeć od wielu kwestii - np. indywidualnego użytkownika urządzenia. Apple dodaje, że "niektórzy użytkownicy" mogą zauważyć "niewielki wpływ", a inni w ogóle.

Apple podkreśla również, iż cały czas pracuje nad optymalizacją, aby zapewnić możliwie jak najdłuższy czas pracy na baterii i płynne działanie. Jako że iOS 26 to dopiero pierwsza oficjalna wersja nowego systemu, użytkownicy mogą spotkać mniejsze lub większe problemy ze smartfonem (przynajmniej na początku). Wynika to jednak z faktu, że większe aktualizacje systemu wymagają konfiguracji w tle: np. indeksowania danych i plików, pobierania nowych zasobów czy aktualizowania aplikacji.

Obniżona wydajność oraz zauważalne nagrzewanie nawet w stanie spoczynku wynika z faktu, że smartfon cały czas działa w tle i próbuje ogarnąć wszystkie nowe dane, które wprowadza ulepszony system operacyjny. Przy mniejszych aktualizacjach takich jak iOS 18.6.2 > iOS 18.7 nie widać aż tak dużego wpływu, ponieważ jest to ulepszenie tego samego systemu.

Sam zauważyłem, że przez kilkanaście godzin od aktualizacji stabilnej wersji iOS’a 26 mój prywatny iPhone 15 Plus był wyjątkowo ciepły, a procenty baterii spadały jak nigdy wcześniej. Nawet pomimo faktu, że już wcześniej korzystałem z publicznej bety świeżego systemu Apple’a. Dlatego jeśli u was jest podobnie, nie martwcie się. To zupełnie normalne - po jakimś czasie wszystko wróci do normy.

16.09.2025 17:42
