Spotify ma nową funkcję. Zrobią wszystko, żebyś nie zamknął apki

Spotify nauczył się właśnie nowej sztuczki. Będziesz mógł wysyłać muzykę i inne treści audio do znajomych bez opuszczania aplikacji. Jak to dokładnie ma działać?

Piotr Grabiec
Jestem tak stary, że pamiętam czasy, gdy Apple chciał zrobić serwis społecznościowy w ramach aplikacji iTunes i dał nam Pinga. Teraz lider na rynku streamingu muzyki próbuje czegoś podobnego. Chce namówić swoich użytkowników, by korzystali ze Spotify jak z komunikatora internetowego.

Spotify zamiast Messengera

Do tej pory, jeśli chcieliśmy się podzielić utworem znalezionym w Spotify, mogliśmy go wysyłać do znajomych z poziomu menu udostępniania. Pozwalało to przekazać łącze do niego SMS-em lub z użyciem komunikatorów takich jak iMessage, Messenger, WhatsApp itd. Teraz pojawia się w nim dodatkowa opcja, która nie będzie wymagała korzystania z jakichkolwiek zewnętrznych usług.

W tym tygodniu w ramach Spotify w wersji darmowej oraz Premium pojawi się na wybranych rynkach funkcja wysyłania wiadomości bezpośrednich do innych użytkowników. Będziemy mogli z poziomu aplikacji do słuchania wysłać do nich rekomendację zarówno utworu, jak i podcastu lub audiobooka do odsłuchu. Bliscy odbiorą je bezpośrednio w aplikacji na swoim smartfonie.

A do kogo można wysłać wiadomości przez Spotify?

Przede wszystkim do innych osób, które używają już Spotify. Jeśli chcemy podzielić się rekomendacją z kimś, kto korzysta do strumieniowania muzyki z takich usług jak Apple Music albo YouTube Music w ramach subskrypcji YouTube Premium, to nie pozostaje nam nic innego, jak skorzystać z zewnętrznego komunikatora - czyli dokładnie tak, jak robiliśmy to do tej pory.

Kawałki, podcasty i audiobooki możemy przesyłać zaś bezpośrednio do osób, z którymi wchodziliśmy już w interakcję w ramach Spotify. Prośbę o zgodę na przesłanie rekomendacji można kierować do bliskich, wraz z którymi opłacamy plany Spotify Family lub Spotify Duo oraz do osób, z którymi wspólnie korzystaliśmy z takich funkcji jak Spotify Jam i Blend lub z którymi wspólnie tworzyliśmy playlisty.

Tak wygląda nowa funkcja wysyłania wiadomości w Spotify do innych użytkowników

A czy Wiadomości w Spotify są komukolwiek potrzebne?

Wygląda na to, że Spotify nie będzie zachęcać do tego, by komunikować się z innymi wyłącznie przez apkę do obsługi serwisu streamingowego. Pozwoli natomiast reagować na polecenia zarówno z użyciem emotek, jak i wpisanego ręcznie tekstu, a wiadomości są szyfrowane, ale nie ma tutaj funkcji chatów grupowych. Odbieranie tego typu rekomendacji od konkretnej osoby możemy również zablokować.

Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy ta funkcja będzie dla kogokolwiek przydatna. Ostatnie, czego mi potrzeba, to kolejne miejsce do komunikacji ze znajomymi, z którymi już teraz rozmawiam naprzemiennie nie tylko przez Messengera, iMessage, WhatsAppa i Instagrama, ale też DM-y na X. Spotify twierdzi natomiast, że wprowadził nową funkcję w odpowiedzi na sugestie użytkowników.

Tyle dobrego, że nie jesteśmy przymuszani, by z tego dobrodziejstwa korzystać i nikt nie zabiera nam opcji udostępniania treści innymi kanałami. Spotify otwarcie mówi też o tym, że nie chce, żeby nowa funkcja zastąpiła udostępnianie treści poprzez serwisy takie jak Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat lub TikTok. Ma być jedynie uzupełnieniem, a nie zastępstwem.

Piotr Grabiec
26.08.2025 15:17
