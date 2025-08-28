PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche

Ładowanie...

Branża motoryzacyjna od lat próbuje przekształcić samochody z prostych środków transportu w multimedialne centra rozrywki. Jednak to, co właśnie zaprezentowało Porsche, to jakby nieco inna kategoria. Niemiecki gigant ogłosił partnerstwo z platformą AirConsole, wprowadzając do nowego Macana nową platformę gier wideo.

Współpraca Porsche ze szwajcarskim startupem, wspomnianym AirConsole, to nie pierwsza tego typu inicjatywa w branży motoryzacyjnej - ale z pewnością jedna z najbardziej ambitnych. Platforma będzie dostępna w nowym Macanie jeszcze w tym roku, oferując pasażerom bibliotekę casualowych gier wieloosobowych, kontrolowanych za pomocą telefonów.

CEO AirConsole, Anthony Cliquot, nie ukrywa entuzjazmu: Nasza współpraca z Porsche to potężny sygnał, jak szybko AirConsole skaluje się w branży motoryzacyjnej. W ciągu zaledwie dwóch lat od uruchomienia platformy samochodowej firma nawiązała już partnerstwa z najbardziej szanowanymi markami motoryzacyjnymi, a teraz Porsche traktuje ją jak ważnego partnera.

Technologia działa zaskakująco prosto. Pasażerowie łączą swoje telefony poprzez zeskanowanie kodu QR wyświetlanego na ekranie infotainment systemu. Nie potrzeba dodatkowego sprzętu - telefon staje się kontrolerem, a ekran samochodu konsolą. System obsługuje do pięciu graczy jednocześnie, umożliwiając zarówno współpracę, jak i rywalizację.

AirConsole w Porsche Macan

Kluczową kwestią w systemach gamingowych w samochodach pozostaje bezpieczeństwo. Porsche podeszło do tego problemu w przemyślany sposób. Gdy pojazd jest zaparkowany wszyscy pasażerowie - w tym kierowca - mogą cieszyć się sesjami gier wieloosobowych na centralnym ekranie infotainment. Jednak gdy samochód jest w ruchu, gry dostępne są wyłącznie na ekranie przedniego pasażera, a kierowca pozostaje skupiony na drodze. Zintegrowane funkcje prywatności ekranu w Porsche zapewniają, że doświadczenie pozostaje bezpieczne i nie rozprasza kierowcy.

Biblioteka gier stworzona z myślą o aucie

AirConsole specjalizuje się w krótkich sesjach casualowych gier zoptymalizowanych pod kątem środowiska samochodowego. Pasażerowie Porsche będą mieli dostęp do rosnącego katalogu tytułów z różnych gatunków: wyścigi, trivia, gry imprezowe i sportowe.

Wśród dostępnych gier znajdziemy popularne tytuły jak Who Wants to Be a Millionaire?, Overcooked oraz UNO Car Party!. To gry zaprojektowane tak, by działać idealnie podczas ładowania pojazdu elektrycznego, postojów w podróży czy po prostu jako rozrywka dla pasażerów podczas dłuższych tras.

AirConsole w Porsche Macan

Porsche nie jest jedynym producentem samochodów, który dostrzegł potencjał w in-car gamingu. Tesla od lat prowadzi w tej dziedzinie, pierwotnie wprowadzając emulator gier Atari w 2018 r., a następnie uruchamiając platformę Tesla Arcade w 2019. Model S i Model X otrzymały nawet procesory AMD APU oraz dyskretne GPU RDNA2, oferując do 10 teraflopów mocy obliczeniowej - porównywalnej z PlayStation 5.

BMW ogłosiło partnerstwo z AirConsole już w październiku 2022 r., wprowadzając aplikację do nowej serii 5 w maju 2023. Mercedes-Benz eksperymentuje z grami od 2019 r., a Audi współpracuje z AirConsole od czerwca 2025.

Rynek wart miliardy

Dane McKinsey wskazują, że rozrywka samochodowa, w tym filmy, muzyka i gry, ma generować 30-60 mld dol. wartości do 2030 r. Globalny rynek in-car gamingu był wart 2,2 mld dol. w 2023 r. i przewiduje się jego wzrost o ponad 10,1 proc. CAGR w latach 2024-2032.

AirConsole to szwajcarski startup z Zurychu, który przekształca przeglądarki w konsole gier, a telefony w kontrolery. Firma ma już ponad 18 mln graczy na całym świecie i kontynuuje ekspansję na wiele platform.

Maciej Gajewski 28.08.2025 17:55

