PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Niemiecki producent sportowych aut wkracza na rynek gamingu, wprowadzając zaawansowany system rozrywki do nowego Macana. Świat gier samochodowych chyba potrzebuje nowej definicji.
Branża motoryzacyjna od lat próbuje przekształcić samochody z prostych środków transportu w multimedialne centra rozrywki. Jednak to, co właśnie zaprezentowało Porsche, to jakby nieco inna kategoria. Niemiecki gigant ogłosił partnerstwo z platformą AirConsole, wprowadzając do nowego Macana nową platformę gier wideo.
Współpraca Porsche ze szwajcarskim startupem, wspomnianym AirConsole, to nie pierwsza tego typu inicjatywa w branży motoryzacyjnej - ale z pewnością jedna z najbardziej ambitnych. Platforma będzie dostępna w nowym Macanie jeszcze w tym roku, oferując pasażerom bibliotekę casualowych gier wieloosobowych, kontrolowanych za pomocą telefonów.
CEO AirConsole, Anthony Cliquot, nie ukrywa entuzjazmu: Nasza współpraca z Porsche to potężny sygnał, jak szybko AirConsole skaluje się w branży motoryzacyjnej. W ciągu zaledwie dwóch lat od uruchomienia platformy samochodowej firma nawiązała już partnerstwa z najbardziej szanowanymi markami motoryzacyjnymi, a teraz Porsche traktuje ją jak ważnego partnera.
Technologia działa zaskakująco prosto. Pasażerowie łączą swoje telefony poprzez zeskanowanie kodu QR wyświetlanego na ekranie infotainment systemu. Nie potrzeba dodatkowego sprzętu - telefon staje się kontrolerem, a ekran samochodu konsolą. System obsługuje do pięciu graczy jednocześnie, umożliwiając zarówno współpracę, jak i rywalizację.
Kluczową kwestią w systemach gamingowych w samochodach pozostaje bezpieczeństwo. Porsche podeszło do tego problemu w przemyślany sposób. Gdy pojazd jest zaparkowany wszyscy pasażerowie - w tym kierowca - mogą cieszyć się sesjami gier wieloosobowych na centralnym ekranie infotainment. Jednak gdy samochód jest w ruchu, gry dostępne są wyłącznie na ekranie przedniego pasażera, a kierowca pozostaje skupiony na drodze. Zintegrowane funkcje prywatności ekranu w Porsche zapewniają, że doświadczenie pozostaje bezpieczne i nie rozprasza kierowcy.
Biblioteka gier stworzona z myślą o aucie
AirConsole specjalizuje się w krótkich sesjach casualowych gier zoptymalizowanych pod kątem środowiska samochodowego. Pasażerowie Porsche będą mieli dostęp do rosnącego katalogu tytułów z różnych gatunków: wyścigi, trivia, gry imprezowe i sportowe.
Wśród dostępnych gier znajdziemy popularne tytuły jak Who Wants to Be a Millionaire?, Overcooked oraz UNO Car Party!. To gry zaprojektowane tak, by działać idealnie podczas ładowania pojazdu elektrycznego, postojów w podróży czy po prostu jako rozrywka dla pasażerów podczas dłuższych tras.
Porsche nie jest jedynym producentem samochodów, który dostrzegł potencjał w in-car gamingu. Tesla od lat prowadzi w tej dziedzinie, pierwotnie wprowadzając emulator gier Atari w 2018 r., a następnie uruchamiając platformę Tesla Arcade w 2019. Model S i Model X otrzymały nawet procesory AMD APU oraz dyskretne GPU RDNA2, oferując do 10 teraflopów mocy obliczeniowej - porównywalnej z PlayStation 5.
BMW ogłosiło partnerstwo z AirConsole już w październiku 2022 r., wprowadzając aplikację do nowej serii 5 w maju 2023. Mercedes-Benz eksperymentuje z grami od 2019 r., a Audi współpracuje z AirConsole od czerwca 2025.
Rynek wart miliardy
Dane McKinsey wskazują, że rozrywka samochodowa, w tym filmy, muzyka i gry, ma generować 30-60 mld dol. wartości do 2030 r. Globalny rynek in-car gamingu był wart 2,2 mld dol. w 2023 r. i przewiduje się jego wzrost o ponad 10,1 proc. CAGR w latach 2024-2032.
AirConsole to szwajcarski startup z Zurychu, który przekształca przeglądarki w konsole gier, a telefony w kontrolery. Firma ma już ponad 18 mln graczy na całym świecie i kontynuuje ekspansję na wiele platform.