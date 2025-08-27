Chcesz zadbać o bezpieczeństwo nad Polską? Ta praca jest dla ciebie

Ładowanie...

Kiedy myślimy o naszym bezpieczeństwie w powietrzu, pewnie pierwszym skojarzeniem są piloci. Wielu na liście zamieściłoby następnie pozostałą załogę obecną na pokładzie samolotu. Inni przypomnieliby o tych, którzy zostali na lotnisku – to w końcu oni sprawdzają pasażerów na bramkach i dokładnie prześwietlają bagaże. Są jednak tacy, którzy pozostają w cieniu, a ich misja jest niezwykle ważna. I właśnie teraz możecie do nich dołączyć.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej szuka kontrolerów ruchu lotniczego

Codziennie nad Polską przelatuje blisko pół miliona pasażerów. Ich bezpieczeństwo zależy nie tylko od pilotów, ale też właśnie od kontrolerów ruchu lotniczego. W skład tej elitarnej grupy fachowców wchodzi ponad 600 pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Agencja jako jedyna w Polsce szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. To dzięki nim ruch lotniczy jest bezpieczny i efektywny.

Olbrzymia odpowiedzialność spoczywa na ich barkach, ale dlatego misja jest tak interesująca. Od kontrolerów ruchu lotniczego zależy choćby kierunek, prędkość i wysokość lotu nawet kilkuset samolotów pasażerskich przelatujących nad Polską w tym samym czasie. Komunikują się z pilotami i z kontrolerami innych krajów, aby nad naszymi głowami nie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń. Bezpieczny start i ruch na lotnisku to również ich zadanie.

Codzienna dawka emocji, ogromna satysfakcja i pewna przyszłość – tak swoją pracę charakteryzuje Maciej Gzik, jeden z kontrolerów ruchu lotniczego.

Jak dołączyć do grupy fachowców?

Właśnie trwa rekrutacja na kurs dla kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego. Chętne osoby muszą pochwalić się świadectwem maturalnym oraz dobrym zdrowiem. Konieczna jest bardzo dobra umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie (na poziomie min. B2) – w końcu kontroler musi rozmawiać z pilotami i kolegami po fachu z innych państw – oraz biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Od kandydatów oczekuje się jeszcze dobrej wymowy. W tak odpowiedzialnej pracy nie ma miejsca na nieporozumienia, więc dykcja musi być nienaganna.

Ceniona jest umiejętność analizy sytuacji i podejmowania decyzji, spostrzegawczość i dobra orientacja w przestrzeni, opanowanie i radzenie sobie w stresujących sytuacjach, a także determinacja w dążeniu do wyznaczonego celu. Przyszli kontrolerzy ruchu lotniczego muszą umieć współpracować i mieć motywację do nabywania nowej wiedzy i umiejętności.

Jak przebiega rekrutacja?

Najpierw aplikacje są analizowane. Drugi etap to testy FEAST w formie elektronicznej – w ich trakcie badane są predyspozycje do pracy na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego. Najlepsi kandydaci, którzy przeszli przez te szczeble, oceniani są w trakcie sesji Assessment Centre. Na koniec pozostaje rozmowa kwalifikacyjna i badania medycyny lotniczej (klasy 3).

Kurs podstawowy w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS obejmuje szkolenie teoretyczne, trwające 12-13 tygodni, sesję egzaminacyjną – teoretyczną (1 tydzień) oraz szkolenie z zakresu podstawowych, praktycznych umiejętności na symulatorze zakończone oceną. Do tego dochodzi kurs w zakresie uprawnienia w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS (w skład którego wchodzi ocena praktycznych umiejętności na symulatorze do uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego w randze egzaminu państwowego), a następnie kurs w zakresie uprawnienia uzupełniającego w jednostce. Szkolenie praktyczne w docelowym miejscu pracy zajmuje od 10 do 15 miesięcy. W sumie czas przygotowania kandydatów do uzyskania licencji KRL trwa maksymalnie 20 – 24 miesiące.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oferuje kandydatom do zawodu kontrolera umowę o pracę od pierwszego dnia szkolenia i zakwaterowanie w czasie pierwszego roku szkolenia. Przede wszystkim zaś to szansa na naukę ciekawego zawodu, a następnie pracę na wymagającym, odpowiedzialnym, ale i dającym mnóstwo satysfakcji stanowisku. To w końcu od was może zależeć bezpieczeństwo wszystkich pasażerów lotniczych w Polsce.

Adam Bednarek 27.08.2025 09:00

Lokowanie produktu : PAŻP

