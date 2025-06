Kupno tanich bułek to dziś gra. Ostrzegano nas przed tym w przeszłości

Pasek postępu to zadanie poboczne – można je zrealizować, ale nie trzeba. Główną misją są kupony, które się zmieniają. Czasami nowe wpadają codziennie, czasami co kilka dni. Niektóre dostaje się za zakupy. Trzeba je odblokować, biorąc udział w zdrapce. Macham palcem po ekranie i w napięciu czekam na to, co się wylosuje. Wyobrażam sobie teraz, że mój mózg wtedy szaleje z radości, zastanawiając się, co wypadnie tym razem. To niby nie hazard, bo przecież nie zainwestowałem żadnych pieniędzy – choć wcześniej zrobiłem zakupy – ale podejrzewam, że czynność aktywuje podobne emocje.