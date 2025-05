Wyciek matur 2025 potwierdzony. Szef CKE: Ktoś zrobił zdjęcia arkusza

Problem wycieków matur wydaje się systemowy i trudny do wyeliminowania. Mimo zapewnień CKE o szczelności procedur i wprowadzaniu nowych zabezpieczeń, takich jak nadajniki GPS czy losowe kontrole wideo, co roku znajdujemy dowody na to, że arkusze w jakiś sposób trafiają w niepowołane ręce przed czasem lub tuż po starcie egzaminu. Wyciek matur 2025 jest niestety kolejnym tego przykładem, pokazującym, że ludzka nieuczciwość lub nieostrożność potrafi obejść nawet zaawansowane środki bezpieczeństwa.