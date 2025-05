Polska na czele europejskiego wyścigu w adopcji sztucznej inteligencji

W ciągu swojej 95-letniej historii, Polskie Linie Lotnicze LOT przeszły drogę od pionierskiego narodowego przewoźnika do cyfrowego lidera lotnictwa. Kluczowym elementem tej transformacji była współpraca z AWS, która umożliwiła modernizację infrastruktury IT i zapewnienie cyfrowego doświadczenia milionom pasażerów. Dzięki migracji systemów do chmury AWS, LOT usprawnił operacje, wyeliminował przestoje i znacznie poprawił skalowalność. Infrastruktura, która kiedyś z trudem radziła sobie z obsługą ruchu, teraz bez problemu obsługuje ponad 6 mln wizyt miesięcznie dzięki rozwiązaniom takim jak AWS Fargate, RDS i Cognito. Co szczególnie imponujące, nowy wewnętrzny zespół programistów LOT, rozbudowany z jednego do ponad stu inżynierów, dostarcza teraz ulepszenia dla klientów co dwa tygodnie, zamiast jak wcześniej - raz na kwartał. To doskonały przykład jak adopcja zaawansowanych rozwiązań chmurowych i AI może przyspieszyć cykl rozwoju produktu.