Na koncercie Ghost ludzie nie mogli używać telefonów. Wyszli zachwyceni

Na tapecie w telefonie mam zdjęcie, które zrobiłem na ważnym dla mnie koncercie. Na wszelki wypadek, żeby nie zapomnieć o tym wydarzeniu, fotka trafiła też na ekran zegarka. Siedząc na trybunach w trakcie koncertu Nicka Cave’a też nie wytrzymałem i skierowałem aparat na scenę, kiedy zespół był fantastycznie oświetlony, a za ich plecami wyświetlano wizualizacje. Nie denerwowałem się, gdy sąsiedzi robili to samo i to wielokrotnie w trakcie innych numerów. To był spektakl i aż chciało się go uwiecznić. Choćby po to, by rok po koncercie telefon przypomniał o tych chwilach.