Microsoft w wielkim kryzysie. Przegrywa ze swoimi pracownikami

To posunięcie budzi jednak poważne wątpliwości co do wolności słowa w korporacji, która wcześniej zachęcała pracowników do aktywizmu w kwestiach klimatycznych, praw obywatelskich czy LGBT. Dla specjalistów IT ta autocenzura może być szczególnie niepokojąca - w końcu to oni najlepiej rozumieją, jak łatwo technologia może stać się narzędziem represji.