Na takie centrum zarządzania projektami czekałem. Copilot Notebooks to przełom w zespołowej pracy

Ważną cechą Notebooks jest to, że są one dynamiczne - wszystkie referencje pozostają aktualne w czasie rzeczywistym, gdy projekt ewoluuje. Oznacza to, że jeśli zaktualizujesz dokument, który jest częścią notatnika, Copilot będzie miał dostęp do najnowszej wersji podczas odpowiadania na pytania lub generowania nowych treści.