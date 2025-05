Zobaczyłem utopijne miasto przyszłości. Nie musiałem nigdzie wyjeżdżać

W „Życiu zewnętrznym” Annie Ernaux dziwi się, dlaczego ludzie stojący w kolejkach do kas nie buntują się. Wszak to wina właścicieli sklepów, że to wszystko tak długo trwa, bo oszczędzają na pracownikach, zamykają tradycyjne kasy i wyręczają się samoobsługą. Znudzeni i podirytowani klienci powinni pokazać niezadowolenie, wymusić prawo do szybkiej obsługi, a tymczasem stoją potulnie, co najwyżej przeklinają pod nosem tych, którzy się guzdrzą przy skanowaniu produktów, a później ich pakowaniu. Prawdziwa milcząca nienawiść spada na tych, którzy po drodze popełnią błąd, wcisną coś nie tak albo źle zważą warzywo. Faktycznym winowajcom, dużym sieciom, uchodzi to wszystko na sucho.