Miała być walka ze skutkami powodzi. Jest zagrożenie dla rzek i lasów

W efekcie wszędzie tam gdzie była powódź PGW Wody Polskie będą mogły bezkarnie, bez żadnych zezwoleń usuwać również lasy łęgowe, które są siedliskiem priorytetowym z załącznika II dyrektywy siedliskowej! I to nie tylko na swoich gruntach. Sformułowanie “jeżeli jest to konieczne dla usunięcia skutków powodzi” wprowadza dowolność decydowania o wycince drzew i krzewów przez Wody Polskie. Dużym zagrożeniem jest też to, że obecnie można będzie też np. wyciąć lasy pod projektowane zbiorniki wodne, bo w 2024 r. była tam powódź – czytamy w apelu.