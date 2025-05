Najnowszy iPhone w genialnej cenie. Allegro ma dobre promocje z okazji Smart! Weeks

Trwające do 19 maja Allegro Smart! Weeks to coroczny festiwal zakupowy, podczas którego platforma przecenia tysiące produktów z niemal wszystkich kategorii - od elektroniki znanych marek, przez sprzęt do domu i kosmetyki, aż po modę i bilety na wydarzenia kulturalne w ramach współpracy z platformą eBilet. W ramach Smart! Weeks na Allegro codziennie pojawiają się nowe okazje, a ceny niektórych produktów spadają nawet o 50 proc.



W tym artykule powracamy do Smart! Weeks, by przyjrzeć się najpopularniejszym hitom ostatnich dni i nowościom, które właśnie pojawiły się na platformie. Mieliśmy także okazję zajrzeć za kulisy akcji i znaleźć kilka super okazji, które dopiero pojawią się na platformie