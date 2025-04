Oto iPhone 16 Pro za 1299 zł. Powiedzcie cześć Honorowi 400 Lite

Nie mam uwag do wydajności smartfona, w codziennym użytkowaniu sprawdza się doskonale. Nie ma tu spektakularnej mocy, nie oczekujcie cudów, ale z drugiej strony trudno jest się do czegoś przyczepić. Nie uświadczyłem istotnych zacięć, ale jeżeli miałbym wskazać obszar, który może działać najwolniej, to jest to szybkie przełączanie pomiędzy funkcjami aparatu. To nie jest irytujące, ale jeżeli jesteście przyzwyczajeni do flagowych urządzeń, to zobaczycie klatkowanie w tych momentach.