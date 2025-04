Elon Musk zatruwa całe miasto. Robi to po to, byś mógł generować śmieszne obrazki

Jak to możliwe, że mimo wszystko nadal funkcjonują? Okazuje się, że prawo stanowe pozwala na tymczasowe użytkowanie takich jednostek do 364 dni, pod warunkiem, że nie są one „stacjonarne”. Czyli jeśli co jakiś czas je przesuniemy albo zmienimy lokalizację o kilka metrów – technicznie rzecz biorąc, są „tymczasowe”. Brzmi absurdalnie? Dla mieszkańców Memphis to nie żart, a realny problem.