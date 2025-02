Oto najlepszy fotograficzny składak. Huawei Mate X6 z genialną promocją na start

Do tej pory producenci składanych smartfonów musieli oszczędzać na niektórych komponentach, w tym zwłaszcza na aparatach, tak żeby cena nie była zbyt wysoka. Prowadziło to do smutnych sytuacji, w których klienci kupowali smartfony za 8 tysięcy złotych, a aparat był godny urządzenia za 1500 zł. Huawei pod tym kątem zaskakuje pozytywnie i zmiata wszystkich z planszy za sprawą kilku rzeczy.