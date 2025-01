Jak zadzwonisz pod ten numer, zlokalizują cię z dokładnością do kilku metrów. Nowość w Polsce

Usługa AML działa w taki sposób, że gdy ktoś zdecyduje się na wybór numeru ratunkowego, m.in. 112 lub np. 998, to służby będą mogły zlokalizować dzwoniącego z dokładnością do kilku metrów. Smartfon automatycznie przekazuje dane położenia, uruchamiając moduły lokalizacyjne. Dane lokalizacji są następnie wysyłane do centrum ratunkowego za pomocą wiadomości SMS lub protokołu HTTPS. Użytkownik dzwoniący na numer alarmowy nie musi robić nic więcej.