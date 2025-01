Prywatny przejazd pociągiem i wizyta w centrum operacji kosmicznych. Sprawdzamy aukcje WOŚP

To jednostka wyprodukowana w 1976 r. Jak wyjaśnia przewoźnik, pociąg, którym odbędzie się przejazd, początkowo kierowany był do obsługi tras w regionach górskich, gdzie wymagana była większa moc trakcyjna i lepsze właściwości eksploatacyjne na trudnych odcinkach. Jednostka była wykorzystywana głównie w rejonie Małopolski i na liniach prowadzących do Zakopanego. Pojazd został gruntownie odnowiony w 2023 r.