Dramat na Instagramie. Profile wyglądają śmiesznie, bo serwis zmienił kwadraty na prostokąty

Puzzle te mogą przybierać formę szachownicy, tematycznych linii czy wręcz z kafelków układać całe zdjęcie. By uzyskać ten efekt, należy odpowiednio wykadrować zdjęcia - dotychczas obowiązywały proporcje 1:1, czyli kwadrat - i uważnie załadować je na profil. Jednak nie jest to robota na jedno popołudnie, bowiem by utrzymać efekt, należy przez kolejne tygodnie i miesiąca pilnować kalendarza publikacji, co by nowy post "przesunął" aranżację o odpowiednią ilość kafelków, utrzymując zamierzony efekt.