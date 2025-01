Gram w Civilization 7 i odkrywam herezję. Zmiany są RADYKALNE - opinia

Gigantyczną nowością jest postać dowódcy. Tylko on zbiera doświadczenie, które zamienia na punkty w kilku drzewkach sztuki wojennej. Dowódca wpływa pozytywnie na statystyki żołnierzy na sąsiadujących heksagonach, a sam nie atakuje i nie zabiera miejsca. Może za to oberwać, a nawet zginąć. Do tego pod sztandarem dowódcy może maszerować wiele jednostek wojskowych, na jednym polu. Gdy dochodzi jednak do starcia, wojacy muszą mieć odpowiednio wiele przestrzeni, by rozstawić się dookoła, każdy na własne pole, co kosztuje całą turę.