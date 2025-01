Połączyli fotowoltaikę i rolnictwo. Zaskakujące wyniki

Panele fotowoltaiczne pomagały łagodzić stres termiczny, zwiększały wilgotność i zarządzały mikroklimatem. W czasie szczytowych upałów panele pozwalały obniżyć temperaturę o 4 stopnie Celsjusza i zwiększały wilgotność otoczenia od 10 do 15 proc. To z kolei pozwalało zmniejszyć zapotrzebowanie na nawadnianie o 20 proc. do nawet 70 proc.