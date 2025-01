Albert Einstein o przyjaźni z Polką: "Jedna z najpiękniejszych rzeczy w moim życiu"

Ona pisze do niego odręcznie po francusku, on do niej po niemiecku na maszynie. Łączy ich pasja do nauki, stąd nawet w listach dotyczących innych spraw dopisują w postscriptum nowinki ze świata fizyki. Po latach Einstein powie, że relacja, która łączyła go ze Skłodowską, była jedną z najpiękniejszych rzeczy w jego życiu.