Jednym zdjęciem pokazał, jak wyglądają polskie miasta. Dlatego muszą się zmienić

Niektórzy go bronili tłumacząc, że małe, niezależne księgarnie mają w Polsce pod górkę. Klienci wchodzą, patrzą, co wyszło, zerkają na cenę i już wiedzą, że zamówią książkę z sieci z dostawą do automatu paczkowego. Nic dziwnego, że księgarnie prowadzone przez pasjonatów zaczynają upadać, ale problem jest dużo szerszy. Można by wskazać palcem na to, co zrobiono z rynkiem książki. Albo właśnie na to, czym stały się same miasta.