Ta armia wciąż używa gołębi. Mogą się przydać, gdy spełni się najczarniejszy scenariusz

Wśród tych zaawansowanych technologicznie broni, francuskie wojsko utrzymuje także staromodny sposób łączności, opierający się na gołębiach. Gołębie nie są na co dzień wykorzystywane do przenoszenia wiadomości. Mimo to ptaki są bez przerwy szkolone i utrzymywane w formie na wypadek, gdyby zaszła potrzeba ich użycia.