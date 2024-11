Lepiej już nie będzie. Jabra Elite 10 Gen 2 - recenzja

Domyślnie bowiem słuchawki Jabra Elite 10 Gen 2 są zestrojone zaskakująco wręcz neutralnie. Jeśli dla kogoś taki typ dźwięku jest tym, czego szuka, bez żadnych "V" i podbitych do granic możliwości basów - będzie zadowolony i to od razu po wyjęciu sprzętu z pudełka i wpakowaniu ich do uszu. Nie ma tutaj wyraźnej dominacji żadnego z zakresów, całość jest czysta, klarowna i lekko ciepła, a jedyne, do czego można się tak naprawdę przyczepić, to do raczej dość "ciasnej" sceny - co w przypadku takich słuchawek raczej nie dziwi.