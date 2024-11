Najlepsze promocje zostawili na koniec. Tak Allegro świętuje Black Friday

Kamera samochodowa 70mai A500S Dash Cam Pro Plus to zaawansowane urządzenie, które oferuje dobrą jakość nagrań w rozdzielczości 2592 x 1944 (2,7K). 70mai A500S Dash Cam Pro Plus posiada system asystujący kierowcy ADAS, który ostrzega przed niekontrolowanym opuszczeniem pasa ruchu oraz niebezpiecznym zbliżeniem się do innego pojazdu. W zestawie oprócz przedniej kamery 70mai A500S znajduje się kamera tylna RC06 oraz karta pamięci 64 GB, dzięki czemu w cenie 380 zł otrzymujesz pełen zestaw do nagrywania obszaru wokół samochodu. Sama kamera 70mai A500S jest dwukanałowa, dzięki czemu nie będziesz potrzebować dodatkowych przejściówek i adapterów by jednocześnie przechwytywać obraz z przedniej kamery (A500S) i tylnej (RC09). Urządzenie posiada również tryb parkingowy, który aktywuje się w przypadku wykrycia wstrząsu, rejestrując zdarzenia nawet podczas postoju. Dzięki kompaktowym rozmiarom, kamera może być dyskretnie zamontowana, nie ograniczając pola widzenia kierowcy. Urządzenie obsługuje menu w języku polskim i jest wyposażone w funkcję WDR, która automatycznie balansuje biel, zapewniając przejrzysty obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.