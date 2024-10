PKP inwestuje w nowy sprzęt. Przy torach zrobi się głośniej z ważnego powodu

Np. we wrześniu 2023 r. w woj. łódzkim pociąg Intercity potrącił łosia. Maszyna nie nadawała się do dalszej jazdy, więc potrzebny był pociąg zastępczy. Zamknięto jeden tor, co spowodowało ok. 20-25 min opóźnienie innych jadących składów. Wprawdzie w przyczynach opóźnień polskich pociągów UTK nie podaje wypadków z udziałem zwierząt, ale takie sytuacje się zdarzają. W 2020 r. „Rzeczpospolita” donosiła, że jest ich nawet coraz więcej. Najczęściej giną dziki, sarny, jelenie oraz właśnie łosie. Naprawa uszkodzonej maszyny kosztuje zaś "tysiące złotych"