NextBase iQ to kamerka, która krzyczy na ludzi i pilnuje auta na parkingu - test

Jeśli nie posiadamy garażu albo własnego, wydzielonego miejsca do parkowania, powiadomienia Smart Sense mogą być problemem. Wystarczy, że na osiedlu z gęsto zaparkowanymi samochodami sąsiad przejdzie obok naszego pojazdu w kierunku własnego auta, a już będziemy dostawać powiadomienie. Dlatego doceniam to, iż z poziomu aplikacji można edytować czułość sensorów i to, na jakim dystansie reagują. Skróciłem im zasięg do bezpośrednich stłuczek i otarć oraz do bezpośredniego zaglądania przez szybę do wnętrza. Zbędne powiadomienia przestały przychodzić, a czasem miałem ich z samego rana kilkanaście, bo ludzie masowo wyjeżdżali do pracy.