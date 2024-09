Vasco Translator V4 - recenzja. Ten polski tłumacz ma dożywotni Internet za granicą

Zdawałoby się, że problem rozwiązuje pobranie pakietów językowych do trybu offline. Okazuje się jednak, że takie modele językowe to uproszczone kopie modeli online, ograniczone pod względem możliwości. Miewają problemy z tłumaczeniem kontekstowym, żargonem i kolokwializmami. To efekt skompresowania modelu językowego do małej paczki, bez dostępu do większej mocy obliczeniowej w chmurze. Problemem bywają też kombinacje językowe - te mniej popularne działają w trybie offline kiepsko, albo nie działają wcale.