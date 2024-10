Polacy nie gęsi i swoje szkło ochronne na smartfony mają. Oto Hammer Glass

Wymiana ekranu w tym smartfonie to w zależności od serwisu kwestia 1700-2100 zł. Gdybym kupił nawet najbardziej zaawansowane szkło w postaci Hammer Glass Premium Sapphire Superior i ochroniłoby ono ekran, to byłbym do przodu ponad 1500 zł. Jeszcze nie wykonałem naprawy wyświetlacza, ale gdy przyjdzie na to czas, to po wszystkim bez zastanowienia się zakupie sprawdzone rozwiązanie i zwiększę ochronę mojego smartfona.