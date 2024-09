Zabójcze psy-roboty zrzucane z nieba przez drony. To nie Terminator, to wojna w Ukrainie

Ważący około 12 kg, robot-pies może unieść ładunek o wadze do 24 kg, co czyni go odpowiednim do transportu min, materiałów medycznych lub amunicji na odległość ponad dwóch i pół kilometra. Robot może poruszać się w terenie z prędkością 8 km/h, porównywalną z biegiem człowieka. Bateria starcza na 1,5 godz. pracy.