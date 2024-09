YouTube szykuje ogromną zmianę. Nowa funkcja przypomina grupy na Facebooku

W 2016 r. YouTube wprowadził nowy element platformy, który przybliżył go do bycia serwisem społecznościowym: kartę Społeczność. Jej celem było ułatwienie komunikacji pomiędzy twórcą i jego fanami, ale - nie oszukujmy się - także zatrzymanie użytkownika na karcie YouTube, zamiast przeklikanie się na Facebooka, Twittera czy Instagrama.



Przez osiem lat istnienia karta Społeczność służyła przede wszystkim do komunikacji jednokierunkowej, gdzie twórca publikował różnego rodzaju wpisy i mógł (lecz nie musiał) czytać komentarze czy udostępniać ankiety. Teraz się to zmienia, gdyż YouTube oficjalnie zapowiedział zrobienie z karty Społeczność czegoś na wzór hybrydy grup na Facebooku i Twittera - otwartych także dla widzów kanału.