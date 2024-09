Będziesz chodzić regularnie do Media Markt. W strefach gamingu zagrasz w gry przed premierą

Znajdziemy również stanowiska z najnowszymi konsolami. W obu przypadkach gracze będą mieli dostęp do bogatej biblioteki gier. Co ciekawe, w strefie Gaming Zone znajdują się także przedpremierowe produkcje - m.in. nadchodzące Just Dance 2025 Edition. To świetna okazja na przetestowanie sprzętu od znanych producentów, a także growych nowinek - np. nadchodzącego Assassin's Creed Shadows, który będzie miał swoją premierę 15 października. Tego samego dnia gra trafi do stref Gaming Zone!