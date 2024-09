Czy mój plastik trafia do recyklingu? Szokujące śledztwo przy pomocy Apple AirTag

Amerykanka Brandy Deason, zapalona recyklerka z Houston, postanowiła przeprowadzić małe śledztwo. Do worka z plastikiem wrzuciła niewielkie urządzenie śledzące, elektroniczny lokalizator Apple AirTag i zawiozła go do miejskiego punktu zbiórki. Chciała dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się z jej odpadami.