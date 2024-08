1 zł to za mało? Ekspert mówi, jaka suma zachęci Polaków do oddawania butelek

Faktycznie nie brakowało przykładów, że nawet bez wielkiej promocji recyklomat cieszył się sporym powodzeniem. Niedawno Biedronka kontynuowała akcję zachęcającą do oddawania butelek w zamian za kod rabatowy. Za każde sześć pustych butelek klient otrzyma voucher o wartości 1 zł. Jedna butelka kosztuje więc kilkanaście groszy. Ktoś w Biedronce musiał obliczyć, że to wystarczy, aby zebrać wystarczającą liczbę opakowań do przetestowania systemu. Nie da się ukryć, że na tym etapie właśnie o to sklepom chodzi – aby mogli sprawdzić, jak radzą sobie z logistyką przed wejściem w życie systemu kaucyjnego.