Biedronka odpaliła nową akcję. Chodzi o plastikowe butelki

W Polsce szykuje się wprowadzenie systemu kaucyjnego, który ma ruszyć od 2025 r. Oznacza to, że kupując napój w butelce PET, zapłacisz kaucję, którą odzyskasz, gdy oddasz pustą butelkę do specjalnego punktu. Takie punkty będą dostępne w sklepach, a także w specjalnych automatach. Celem jest zwiększenie liczby butelek trafiających do recyklingu oraz ograniczenie plastiku.