Ten PowerToy powinien trafić do Windowsa. Ależ to znakomity pomysł

Workspaces zapamiętuje uruchomione przez użytkownika aplikacje, ich pozycje na ekranie, rozmiary ich okien i to na którym wyświetlaczu się znajdują i zapisuje to na życzenie użytkownika. Dzięki temu ten w każdej chwili może odtworzyć dane środowisko pracy dokładnie tak, jak lubi. Wystarczy jeden klik, by przeglądarka uruchomiła się po lewej, edytor tekstu po prawej, w tle kalkulator - czy co tam kto czego i gdzie potrzebuje. Można przy tym tworzyć kilka różnych profili.