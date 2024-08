Od superbohaterów po kosmiczne westerny - te seriale musisz zobaczyć!

To polska komediowa propozycja dla Gigantów Życia, którzy cenią sobie rodzinne historie i dobrą zabawę. Na Polsat Box Go dostępne są już dwa sezony z gwiazdorską obsadą – Jolanta Fraszyńska, Joanna Kurowska, Julia Wieniawa, Cezary Pazura, Cezary Kosiński, Ignacy Liss i wielu innych. Serial opowiada o perypetiach dwóch par - młodych małżonków, Basi i Tomka, oraz ich rodziców, którzy mieszkają pod jednym dachem. Jadwiga i Stanisław, rodzice Basi, to tradycjonaliści, którzy nie zawsze rozumieją nowoczesne podejście do życia swoich dzieci. Z kolei rodzice Tomka, Irena i Andrzej, to para ekscentryków, którzy wprowadzają do domu wiele zamieszania. Spodziewajcie się zabawnych sytuacji, nieporozumień i konfliktów pokoleń, które jednak zawsze kończą się happy endem. Serial pokazuje, że mimo różnic, rodzina jest najważniejsza.