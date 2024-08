Wysiadasz z pociągu i dmuchasz w ustnik. Na polskim dworcu jest nowa atrakcja

Następnie, po naciśnięciu przycisku start, należy wdmuchnąć powietrze w słomkę do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Wynik pomiaru, wyrażony w promilach, pojawi się na czytelnym wyświetlaczu. Cały proces trwa zaledwie kilkanaście sekund, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób spieszących się na pociąg lub autobus.