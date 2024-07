Zastanawiasz się jaki sens ma spanie ze smartwatchem? My już wiemy

Też byłem w tym punkcie, ale poszedłem dalej, bo zacząłem szukać przyczyn mojego braku snu. Czy to stres, a może to przebodźcowanie emocjami? A może to kwestia nieregularnego oddechu? W praktycznie każdym mieście znajdują się specjaliści zajmujący się leczeniem snu, ale dostęp do nich bywa utrudniony, zarówno pod względem wolnych terminów, jak i względów finansowych. Sam chciałem się zapisać do kliniki gdzie diagnozują problemy ze snem, ale jak usłyszałem, że muszę czekać kilka miesięcy, to dałem sobie spokój. Zamiast tego skorzystałem ze smartwatcha i znalazłem kilka potencjalnych problemów z moim zdrowiem, nad którymi ciągle pracuję.