W tym automacie kupisz amunicję niczym batoniki. Nie to jest jednak najgorsze

Technologie rozpoznawania twarzy w Polsce znane są przede wszystkim za sprawą funkcji umożliwiających odblokowanie ekranu telefonu jedynie poprzez spojrzenie na urządzenie oraz dzięki bramkom na lotnisku przy strefie odlotów poza Schengen. Jednak jeżeli polecimy za Ocean, rozpoznawanie twarzy wykorzystywane jest przez banki w bankomatach, policję, a także przez instytucje ochrony zdrowia do sprawdzenia, czy dana osoba ma na sobie maskę.



Jednak nie jest to technologia idealna, bo ma ona choćby problemy z identyfikacją osób koloru skóry innego niż biały, a każda osoba korzystająca z niej może słusznie się martwić o dalsze przetwarzanie jej wizerunku. Mimo to rozpoznawanie twarzy i stojące za nimi algorytmy sztucznej inteligencji zyskały właśnie nową rolę - będą pilnować, by niewłaściwe osoby nie kupowały naboi do broni palnej.