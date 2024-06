Ze względu na wydajne podzespoły, testowany laptop jest także świetną bramą do rozgrywki w natywnym standardzie 4K, podłączając go do zewnętrznego monitora. Co prawda wtedy musimy celować w średnie ustawienia graficzne dla nowszych gier, ale to i tak wciąż wspaniała okazja, by docenić ulubione produkcje na wielkim ekranie, z zachowaniem odpowiedniej płynności. W ten sposób ogrywałem na ASUS ROG Strix Scar 18 (2024) betę najnowszego dodatku do World of Warcraft, na monitorze super ultrawide 49 cali. Coś niesamowitego.