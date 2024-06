Tego jeszcze nie było. W promocji NordVPN dostaniesz pakiet danych eSIM

Co to w ogóle jest to całe Saily? Saily to globalna aplikacja eSIM dla podróżnych. Dzięki niej uzyskamy dostęp do internetu w 150 krajach na całym świecie, co pozwoli nam zapomnieć o konieczności poszukiwania kart SIM na miejscu lub zastanawiania się, w której kawiarni złapać Wi-Fi. W krajach Unii Europejskiej sytuacja nie jest najgorsza, ponieważ każdy z naszych rodzimych operatorów oferuję trochę internetu za granicą, ale poza Unią zaczyna się robić trudniej.